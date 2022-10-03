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В Забайкальском крае зафиксировано 87 случаев COVID-19 за сутки

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В Забайкальском крае за прошедшие сутки зафиксировано 87 случаев заражения коронавирусом.
В Забайкальском крае зафиксировано 87 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 184 939 жителей. Вылечились 180 378 человек, включая 214 за минувшие 24 часа.

Тем временем севастопольское отделение Роспотребнадзора отмечает снижение распространения коронавируса в регионе с конца августа, передаёт «Новый Севастополь». Вместе с тем растёт число заболеваний ОРВИ.

«Я хочу обратить внимание на острую респираторную вирусную инфекцию. В общем, у нас увеличение, у нас превышение эпидемиологического порога — по острой респираторной, по гриппу», — заявила глава ведомства Анна Мелюх.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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