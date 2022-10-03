В Татарстане зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 370 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 181 104 жителя. Выздоровели 173 892 человека, в том числе 335 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 1750 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 82 человека, вылечились 1212.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.