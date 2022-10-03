В Краснодарском крае выявили 181 случай COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 181 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Выздоровели 100 жителей, госпитализированы 29. В настоящее время в ковидных госпиталях лечатся 566 пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 5858 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 24 158 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.