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Эксперт Кузеев рассказал об особенностях перехода к разумному потреблению

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Директор по продукту подписки «Пакет» от Х5 Андрей Кузеев рассказал об особенностях перехода к разумному потреблению.
Эксперт Кузеев рассказал об особенностях перехода к разумному потреблению
  • РИА Новости

«О разумном потреблении во всех сферах в последние годы так много говорят, что кажется, что осознанность стала трендом. И это отчасти так. Но исследования подтверждают проблему: человек действительно потребляет так много, что это становится общемировой проблемой», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, начать можно с бытовых вопросов — не покупать еду с излишком, заменить одноразовые вещи на многоразовые, не злоупотреблять покупками ненужной одежды.

«Основной совет: не пытайтесь поменять жизнь на корню, попробуйте внедрять небольшие посильные изменения», — считает Кузеев.

По его словам, вещам, которые больше не используются, можно дать вторую жизнь — продать или отдать тем, кому они нужны.

Также рекомендуется разделять отходы.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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