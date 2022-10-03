Эксперт Кузеев рассказал об особенностях перехода к разумному потреблению

Директор по продукту подписки «Пакет» от Х5 Андрей Кузеев рассказал об особенностях перехода к разумному потреблению.

«О разумном потреблении во всех сферах в последние годы так много говорят, что кажется, что осознанность стала трендом. И это отчасти так. Но исследования подтверждают проблему: человек действительно потребляет так много, что это становится общемировой проблемой», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, начать можно с бытовых вопросов — не покупать еду с излишком, заменить одноразовые вещи на многоразовые, не злоупотреблять покупками ненужной одежды.

«Основной совет: не пытайтесь поменять жизнь на корню, попробуйте внедрять небольшие посильные изменения», — считает Кузеев.

По его словам, вещам, которые больше не используются, можно дать вторую жизнь — продать или отдать тем, кому они нужны.

Также рекомендуется разделять отходы.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.