Депутат Кобылкин рассказал о законодательной работе по сохранению лесов

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал о законодательной работе по сохранению лесов.

«Сейчас разрабатываем два законопроекта: один касается совершенствования арендных отношений, другой направлен на строительство лесных дорог. Это добавит порядка в лесу. Мы хотим дать приоритет компаниям, имеющим собственные перерабатывающие мощности», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, делянки должны получить организации, которые способны произвести что-то, а не компании, которые просто рубят лес и думают, где найти лазейку, чтобы вывезти его браконьерским путём.

«Также у нас практически готов законопроект о строительстве лесных дорог. Он важен по нескольким направлениям: тушение пожаров, работа предприятий», — отметил Кобылкин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе работ по очистке лесных территорий.