Исследование показало, что менеджеры по продажам являются востребованными в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Так, самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, продавцы, программисты и разработчики, инженеры-конструкторы, водители, бухгалтеры, повара, врачи, упаковщики, администраторы, слесари, курьеры, официанты, аналитики и менеджеры по закупкам.
Ранее «Известия» сообщали, что специалистам в сфере ИТ в России предлагают зарплату от 73 038 до 106 091 рубля в месяц, при этом в Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.