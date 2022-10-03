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Исследование показало, что менеджеры по продажам являются востребованными в Петербурге

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Аналитики сервиса HeadHunter проанализировали более 70 тыс. вакансий и назвали самые востребованные специальности на рынке труда Санкт-Петербурга.
Исследование показало, что менеджеры по продажам являются востребованными в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Так, самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, продавцы, программисты и разработчики, инженеры-конструкторы, водители, бухгалтеры, повара, врачи, упаковщики, администраторы, слесари, курьеры, официанты, аналитики и менеджеры по закупкам.

Ранее «Известия» сообщали, что специалистам в сфере ИТ в России предлагают зарплату от 73 038 до 106 091 рубля в месяц, при этом в Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.

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