Всероссийскую неделю охраны труда в Сочи посетили более пяти тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
В рамках деловой программы состоялось более 100 мероприятий. Число посетителей превысило 5 тыс. за четыре дня.
Главным событием стала пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда».
Организатор — Министерство труда и социальной защиты России, оператор — фонд «Росконгресс».
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