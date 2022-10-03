Всероссийскую неделю охраны труда в Сочи посетили более пяти тысяч человек

Стали известны итоги Всероссийской недели охраны труда, которая проходила 27—30 сентября в Сочи.

Об этом сообщает ФАН.

В рамках деловой программы состоялось более 100 мероприятий. Число посетителей превысило 5 тыс. за четыре дня.

Главным событием стала пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда».

Организатор — Министерство труда и социальной защиты России, оператор — фонд «Росконгресс».

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.