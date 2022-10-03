военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Всероссийскую неделю охраны труда в Сочи посетили более пяти тысяч человек

Короткая ссылка
Стали известны итоги Всероссийской недели охраны труда, которая проходила 27—30 сентября в Сочи.
Всероссийскую неделю охраны труда в Сочи посетили более пяти тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

В рамках деловой программы состоялось более 100 мероприятий. Число посетителей превысило 5 тыс. за четыре дня.

Главным событием стала пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда».

Организатор — Министерство труда и социальной защиты России, оператор — фонд «Росконгресс».

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить