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В Твери скончался участник Парада Победы 1945 года Николай Карпов

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В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года Николай Карпов.
В Твери скончался участник Парада Победы 1945 года Николай Карпов
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Николай Александрович прошёл поистине героический путь освободителя Отечества. Он вместе со всей страной встал на защиту Родины от фашизма, сражался и по праву принял участие в Параде Победы 1945 года. В послевоенные годы Николай Александрович внёс значительный вклад в развитие строительной отрасли в нашем регионе», — говорится в телеграмме от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Карпов был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами.

Ранее сообщалось, что на улице Карла Маркса в Ижевске открыли отреставрированный бюст Зои Космодемьянской.

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