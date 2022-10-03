В Твери скончался участник Парада Победы 1945 года Николай Карпов

В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года Николай Карпов.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Николай Александрович прошёл поистине героический путь освободителя Отечества. Он вместе со всей страной встал на защиту Родины от фашизма, сражался и по праву принял участие в Параде Победы 1945 года. В послевоенные годы Николай Александрович внёс значительный вклад в развитие строительной отрасли в нашем регионе», — говорится в телеграмме от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Карпов был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами.

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