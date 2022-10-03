В Твери скончался участник Парада Победы 1945 года Николай Карпов
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Николай Александрович прошёл поистине героический путь освободителя Отечества. Он вместе со всей страной встал на защиту Родины от фашизма, сражался и по праву принял участие в Параде Победы 1945 года. В послевоенные годы Николай Александрович внёс значительный вклад в развитие строительной отрасли в нашем регионе», — говорится в телеграмме от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Карпов был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами.
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