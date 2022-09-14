На улице Карла Маркса в Ижевске открыли отреставрированный бюст Зои Космодемьянской.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Бюст был установлен у лицея №25 в 1962 году. В 2022-м попечительский совет решил его обновить. Специалисты сняли старую краску, отшлифовали бюст, после чего отреставрировали его.

Имя Космодемьянской было присвоено школе в 1943 году. Впоследствии там появился музей, посвящённый первой женщине — Герою Советского Союза.

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