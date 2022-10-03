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Песков: вопрос границ Херсонской и Запорожской областей зависит от мнения их жителей

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о границах Херсонской и Запорожской областей, заявил, что Россия продолжит советоваться с местным населением.
Песков: вопрос границ Херсонской и Запорожской областей зависит от мнения их жителей
  • РИА Новости

«Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР границы 2014 года, Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, согласно тексту договора, подписанного 30 сентября, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряжённые с территорией иностранных государств, являются госграницей России.

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