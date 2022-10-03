Московской сети Wi-Fi исполнилось девять лет
- РИА Новости
По её словам, только с начала этого года зафиксировано более 62 млн подключений, пишет kp.ru.
«Сейчас она (сеть. — RT) насчитывает больше 24 тысяч точек доступа. При этом покрытие постоянно расширяется. Беспроводной интернет работает на многих улицах в пределах Садового и даже Третьего транспортного кольца, а ещё почти в тысяче различных объектов и учреждений — от библиотек и парков до студенческих общежитий», — уточнила Сергунина.
Только в текущем году в городе появилось почти 800 новых точек доступа к Wi-Fi. При этом трафик превысил отметку в восемь млн гигабайт, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Ранее сообщалось, что более 200 поликлиник Москвы после ремонта оснастят бесплатным Wi-Fi.