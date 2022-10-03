военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Московской сети Wi-Fi исполнилось девять лет

Короткая ссылка
Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что за девять лет существования московская общегородская сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире.
Московской сети Wi-Fi исполнилось девять лет
  • РИА Новости

По её словам, только с начала этого года зафиксировано более 62 млн подключений, пишет kp.ru.

«Сейчас она (сеть. — RT) насчитывает больше 24 тысяч точек доступа. При этом покрытие постоянно расширяется. Беспроводной интернет работает на многих улицах в пределах Садового и даже Третьего транспортного кольца, а ещё почти в тысяче различных объектов и учреждений — от библиотек и парков до студенческих общежитий», — уточнила Сергунина.

Только в текущем году в городе появилось почти 800 новых точек доступа к Wi-Fi. При этом трафик превысил отметку в восемь млн гигабайт, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что более 200 поликлиник Москвы после ремонта оснастят бесплатным Wi-Fi.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить