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Военкома Хабаровского края Лайко перевели на должность в Магаданскую область

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Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, об отстранении которого сообщил губернатор края Михаил Дегтярёв, перевели на должность военкома в Магаданскую область.
Военкома Хабаровского края Лайко перевели на должность в Магаданскую область
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что Лайко назначен на должность военкома Магаданской области в связи со служебной необходимостью.

«Данная должность была вакантной с августа 2022 года», — заявили в ВВО.

При этом исполнять обязанности военкома Хабаровского края назначили полковника Вячеслава Макарова.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил об отстранении от должности военного комиссара региона Юрия Лайко.

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