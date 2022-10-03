Военкома Хабаровского края Лайко перевели на должность в Магаданскую область

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, об отстранении которого сообщил губернатор края Михаил Дегтярёв, перевели на должность военкома в Магаданскую область.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что Лайко назначен на должность военкома Магаданской области в связи со служебной необходимостью.

«Данная должность была вакантной с августа 2022 года», — заявили в ВВО.

При этом исполнять обязанности военкома Хабаровского края назначили полковника Вячеслава Макарова.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил об отстранении от должности военного комиссара региона Юрия Лайко.