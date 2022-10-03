Военкома Хабаровского края Лайко перевели на должность в Магаданскую область
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).
Отмечается, что Лайко назначен на должность военкома Магаданской области в связи со служебной необходимостью.
«Данная должность была вакантной с августа 2022 года», — заявили в ВВО.
При этом исполнять обязанности военкома Хабаровского края назначили полковника Вячеслава Макарова.
Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил об отстранении от должности военного комиссара региона Юрия Лайко.