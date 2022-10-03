Фитнес-тренер Нагулин рассказал, что разминка перед занятиями снижает риск травмирования

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, как не получить травму во время выполнения физических упражнений.

«Если вы собираетесь выполнить физическую нагрузку, превышающую вашу обычную норму, — например, раньше вы только пешком ходили 3 км в день, а сейчас решили, что вам надо пробежать 10 км с высокой интенсивностью, то организм надо подготовить. Если этого не сделать, вы гарантированно получите травму», — предупредил Нагулин в разговоре с РИАМО.

Он напомнил, что разминка должна длиться не меньше тренировки, а правильная техника выполнения упражнений снизит риск травмирования.

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