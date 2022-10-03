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Международный комитет Совфеда 3 октября рассмотрит договоры с новыми регионами

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Международный комитет Совета Федерации России 3 октября рассмотрит договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Международный комитет Совфеда 3 октября рассмотрит договоры с новыми регионами
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета Григория Карасина.

«Да, в понедельник рассмотрим эти договоры на комитете», — заявил Карасин.

Также сегодня договоры будут рассмотрены конституционным комитетом Совета Федерации.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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