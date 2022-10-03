Исследование показало, что 45% россиян покупают одежду специально для работы

Из результатов совместного исследования сервисов «Работа.ру», «Чек Индекс» и ЮKassa следует, что около 45% россиян покупают одежду специально для работы. При этом за один раз большинство опрошенных тратит на такую одежду от 1 до 3 тыс. рублей.

Как пишут «Известия», чаще всего это делают специалисты из сфер производства, агропрома, строительства, образования и науки.

Как уточняется, в том или ином виде дресс-код на работе есть у 58% опрошенных. Из них лишь у 9% принято носить строгие костюмы, а у 18% введена брендированная рабочая форма.

31% респондентов рассказал, что в их офисах действует нестрогий дресс-код. Без дресс-кода обходятся 42% участников опроса.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.