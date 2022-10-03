военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Исследование показало, что 45% россиян покупают одежду специально для работы

Короткая ссылка
Из результатов совместного исследования сервисов «Работа.ру», «Чек Индекс» и ЮKassa следует, что около 45% россиян покупают одежду специально для работы. При этом за один раз большинство опрошенных тратит на такую одежду от 1 до 3 тыс. рублей.
Исследование показало, что 45% россиян покупают одежду специально для работы
  • Gettyimages.ru

Как пишут «Известия», чаще всего это делают специалисты из сфер производства, агропрома, строительства, образования и науки.

Как уточняется, в том или ином виде дресс-код на работе есть у 58% опрошенных. Из них лишь у 9% принято носить строгие костюмы, а у 18% введена брендированная рабочая форма.

31% респондентов рассказал, что в их офисах действует нестрогий дресс-код. Без дресс-кода обходятся 42% участников опроса.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить