Исследование показало, что 45% россиян покупают одежду специально для работы
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Как пишут «Известия», чаще всего это делают специалисты из сфер производства, агропрома, строительства, образования и науки.
Как уточняется, в том или ином виде дресс-код на работе есть у 58% опрошенных. Из них лишь у 9% принято носить строгие костюмы, а у 18% введена брендированная рабочая форма.
31% респондентов рассказал, что в их офисах действует нестрогий дресс-код. Без дресс-кода обходятся 42% участников опроса.
По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.