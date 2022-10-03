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ТАСС: полиция обратилась в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак

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Полиция направила в Следственный комитет России материалы в отношении журналистки Ксении Собчак по делу о распространении фейков о государственной власти.

Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, речь идёт о фейке «про государственное финансирование фестивалей».

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет», — сказал он.

В связи с этим следователи направили в ГСУ СК России по Москве представление о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами России своих полномочий»).

В начале сентября Ксения Собчак сообщила, что полиция проводит проверку одного из её каналов из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков.

Она предположила, что предметом проверки могло стать интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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