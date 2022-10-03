военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Начались испытания катапультного кресла для бомбардировщика ПАК ДА

Короткая ссылка
Гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков сообщил о начале испытаний для катапультного кресла, которое планируется использовать на перспективном авиакомплексе дальней авиации (ПАК ДА).

«Мы идём почти в графике. Испытания только начинаются», — сказал он ТАСС.

Ранее в агентстве сообщали, что демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации, предположительно, будет собран к 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить