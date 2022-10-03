Начались испытания катапультного кресла для бомбардировщика ПАК ДА

Гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков сообщил о начале испытаний для катапультного кресла, которое планируется использовать на перспективном авиакомплексе дальней авиации (ПАК ДА).

«Мы идём почти в графике. Испытания только начинаются», — сказал он ТАСС.

Ранее в агентстве сообщали, что демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации, предположительно, будет собран к 2023 году.