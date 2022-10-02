В Москве задержали угрожавшего одногруппникам студента РосНОУ

Студента первого курса Российского нового университета (РосНОУ) задержали в Москве за угрозы одногруппникам. Об этом сообщил ректор образовательного учреждения Владимир Зернов.

«Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлёва, который намеревался «устроить резню» в стенах РосНОУ», — приводит пресс-служба вуза его слова.

Зернов добавил, что студент вёл себя вызывающе, высказывал угрозы.

Ранее глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов должны иметь возможность отслеживать людей с психическими заболеваниями.

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