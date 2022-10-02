В Москве задержали угрожавшего одногруппникам студента РосНОУ
- РИА Новости
«Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлёва, который намеревался «устроить резню» в стенах РосНОУ», — приводит пресс-служба вуза его слова.
Зернов добавил, что студент вёл себя вызывающе, высказывал угрозы.
Ранее глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов должны иметь возможность отслеживать людей с психическими заболеваниями.
Такое предложение возникло по следам трагедии в школе Ижевска, в результате которой погибли 17 человек.