военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве задержали угрожавшего одногруппникам студента РосНОУ

Короткая ссылка
Студента первого курса Российского нового университета (РосНОУ) задержали в Москве за угрозы одногруппникам. Об этом сообщил ректор образовательного учреждения Владимир Зернов.
В Москве задержали угрожавшего одногруппникам студента РосНОУ
  • РИА Новости

«Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлёва, который намеревался «устроить резню» в стенах РосНОУ», — приводит пресс-служба вуза его слова.

Зернов добавил, что студент вёл себя вызывающе, высказывал угрозы.

Ранее глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов должны иметь возможность отслеживать людей с психическими заболеваниями.

Такое предложение возникло по следам трагедии в школе Ижевска, в результате которой погибли 17 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить