Вооружённые силы новых субъектов федерации предложено включить в состав ВС России

Вооружённые силы новых российских регионов предлагается включить в состав армии России, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооружённые силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.