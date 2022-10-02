В России создали мишень — имитатор противокорабельных ракет типа Harpoon

В России создана новая воздушная мишень, имитирующая полёт американских противокорабельных ракет типа Harpoon, сообщил генеральный директор — главный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев.

«Эта мишень имеет возможность летать на высоте 10 м. У нее стоит другой датчик — высотомер здесь ультразвуковой, который позволяет при снижении переключаться на него и выдерживать высоту», — цитирует РИА Новости Малышева.

Отмечается, что мишень создана для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант».

7 сентября стало известно, что Украина получила от западных стран противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные США на автомобильной платформе.