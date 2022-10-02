В России создали мишень — имитатор противокорабельных ракет типа Harpoon
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«Эта мишень имеет возможность летать на высоте 10 м. У нее стоит другой датчик — высотомер здесь ультразвуковой, который позволяет при снижении переключаться на него и выдерживать высоту», — цитирует РИА Новости Малышева.
Отмечается, что мишень создана для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант».
7 сентября стало известно, что Украина получила от западных стран противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные США на автомобильной платформе.