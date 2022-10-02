военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мишустин заявил, что в России возрастает потребность в квалифицированных кадрах

Короткая ссылка
В условиях глубокой трансформации экономики в России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что в России возрастает потребность в квалифицированных кадрах
  • РИА Новости

Слова Мишустина приводятся на сайте кабмина.

«Сегодня в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах», — заявил он.

Мишустин отметил, что среднее профессиональное образование является одним из самых популярных и престижных в России.

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования за последнее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить