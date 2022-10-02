Мишустин заявил, что в России возрастает потребность в квалифицированных кадрах

В условиях глубокой трансформации экономики в России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Слова Мишустина приводятся на сайте кабмина.

«Сегодня в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах», — заявил он.

Мишустин отметил, что среднее профессиональное образование является одним из самых популярных и престижных в России.

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования за последнее время.