Путин заявил, что престиж среднего профессионального образования в России растёт

Президент России Владимир Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования за последнее время.

Об этом говорится в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днём среднего профессионального образования, опубликованном на сайте Кремля.

«Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растёт», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что российские власти стремятся открыть для молодёжи новые горизонты для развития, реализации проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона, в котором будут предусмотрены в том числе меры поддержки учителей.