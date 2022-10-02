Путин заявил, что престиж среднего профессионального образования в России растёт
- РИА Новости
Об этом говорится в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днём среднего профессионального образования, опубликованном на сайте Кремля.
«Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растёт», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что российские власти стремятся открыть для молодёжи новые горизонты для развития, реализации проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона, в котором будут предусмотрены в том числе меры поддержки учителей.