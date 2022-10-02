военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Свердловской области

Короткая ссылка
В результате столкновения грузовика с автобусом на трассе в Свердловской области погибли два человека, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

ДТП произошло на 289 км трассы Екатеринбург — Серов при участии пассажирского автобуса, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска, и грузовика.

«В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи две актрисы, находившихся в салоне автобуса», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам собеседника агентства, их коллегу госпитализировали с различными травмами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД.

В Рязанской области ранее в результате столкновения эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё четверо пострадали.

Проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства трагедии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить