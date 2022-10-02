Два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Свердловской области
ДТП произошло на 289 км трассы Екатеринбург — Серов при участии пассажирского автобуса, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска, и грузовика.
«В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи две актрисы, находившихся в салоне автобуса», — сказал он в комментарии ТАСС.
По словам собеседника агентства, их коллегу госпитализировали с различными травмами.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД.
В Рязанской области ранее в результате столкновения эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё четверо пострадали.
Проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства трагедии.