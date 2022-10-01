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Собянин сообщил о создании 20 резервных пунктов сбора мобилизованных в Москве

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В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил о создании 20 резервных пунктов сбора мобилизованных в Москве
  • РИА Новости

«Не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации, поэтому в Москве создано 20 резервных пунктов сбора в хороших помещениях», — написал Собянин в своём Telegram.

Мэр столицы уточнил, что пункты созданы не только с целью работы с призывниками, но также для рассмотрения жалоб, связанных с неправомерным исполнением указа о частичной мобилизации.

Ранее Собянин сообщил, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей.

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