Собянин сообщил о создании 20 резервных пунктов сбора мобилизованных в Москве

В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации, поэтому в Москве создано 20 резервных пунктов сбора в хороших помещениях», — написал Собянин в своём Telegram.

Мэр столицы уточнил, что пункты созданы не только с целью работы с призывниками, но также для рассмотрения жалоб, связанных с неправомерным исполнением указа о частичной мобилизации.

Ранее Собянин сообщил, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей.