Путин: сухопутные войска всегда надёжно стояли на страже суверенитета и независимости Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником.

«На протяжении всей своей истории сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, надёжно стояли на страже суверенитета и независимости Отечества», — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства отметил, что личный состав войск стремится брать достойный пример со своих предшественников, что проявилось во время специальной военной операции.

Путин добавил, что отдельным формированиям сухопутных войск «заслуженно присвоено почётное наименование «гвардейские».

Ранее российский лидер заявил, что погибшие в ходе СВО военнослужащие отдали свою жизнь за Россию.