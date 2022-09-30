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Правительство определило категории работников ОПК для предоставления им отсрочки

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Правительство России определило, что отсрочка в рамках частичной мобилизации коснётся руководителей, специалистов и рабочих организаций ОПК, которые выполняют гособоронзаказ.
Правительство определило категории работников ОПК для предоставления им отсрочки
  • РИА Новости

Перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг, после этого он будет направлен в Минобороны и военные комиссариаты в регионах.

«Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей», — сообщило правительство.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.

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