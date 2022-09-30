Правительство определило категории работников ОПК для предоставления им отсрочки
- РИА Новости
Перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг, после этого он будет направлен в Минобороны и военные комиссариаты в регионах.
«Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей», — сообщило правительство.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.