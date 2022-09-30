Особый противопожарный режим продлён в Туве

На территории Тувы до 19 октября продлён особый противопожарный режим.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Как говорится в материале, продлеваются ограничения на разведение костров, посещение лесов и сжигание сухой травы и мусора в населённых пунктах.

Отмечается, что за последние несколько дней лесопожарная обстановка в республике вновь начала ухудшаться. 29 сентября на общей площади 3366 га действовало девять лесных пожаров.

Кроме того, пожарные продолжают борьбу с очагом в биосферном заповеднике «Убсунурская котловина».

13 сентября глава МЧС России Александр Куренков направил в Туву дополнительные силы для борьбы с природными пожарами.