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Глава МЧС направил в Туву дополнительные силы для борьбы с пожарами

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Глава МЧС России Александр Куренков направил в Туву дополнительные силы для борьбы с природными пожарами.
Глава МЧС направил в Туву дополнительные силы для борьбы с пожарами
  • © 17.mchs.gov.ru

«По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в Эрзинский район Республики Тыва направлены аэромобильная группировка спасателей и вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в лесах республики из-за действующих очагов пожаров введены режим ЧС и особый противопожарный режим.

Ранее Куренков заявил, что после произошедших в 2022 году природных пожаров будут сделаны выводы.

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