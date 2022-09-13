Глава МЧС направил в Туву дополнительные силы для борьбы с пожарами
- © 17.mchs.gov.ru
«По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в Эрзинский район Республики Тыва направлены аэромобильная группировка спасателей и вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в лесах республики из-за действующих очагов пожаров введены режим ЧС и особый противопожарный режим.
Ранее Куренков заявил, что после произошедших в 2022 году природных пожаров будут сделаны выводы.