Глава МЧС Куренков заявил, что из пожаров 2022 года будут сделаны правильные выводы
- РИА Новости
«Уверен, будут сделаны правильные выводы, эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования (на природные пожары. — RT)», — цитирует Куренкова РИА Новости.
Он подчеркнул, что только комплексный подход к прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций приводит к успеху.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с пожарами в российских регионах меняется в позитивном ключе.