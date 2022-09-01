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Глава МЧС Куренков заявил, что из пожаров 2022 года будут сделаны правильные выводы

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что после произошедших в 2022 году природных пожаров будут сделаны выводы.
Глава МЧС Куренков заявил, что из пожаров 2022 года будут сделаны правильные выводы
  • РИА Новости

«Уверен, будут сделаны правильные выводы, эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования (на природные пожары. — RT)», — цитирует Куренкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что только комплексный подход к прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций приводит к успеху.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с пожарами в российских регионах меняется в позитивном ключе.

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