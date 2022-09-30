Автоэксперт Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период.

«Лучше всего резину хранить в подвешенном состоянии, чтобы она не имела соприкосновения с полом, чтобы не деформировалась с течением зимы», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, нежелательно переохлаждать шины.

«Лучше при плюсовой температуре. Не то чтобы комнатной, но не на морозе. Ничего страшного, если будет небольшой минус», — уточнил Солдунов.

Как добавил эксперт, если есть возможность, то можно хранить шины в гараже или на даче, также для этих целей существуют специализированные места и склады.

Ранее автомобильный эксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машин китайских брендов.