военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период

Короткая ссылка
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период.
Автоэксперт Солдунов рассказал, как хранить летнюю резину в зимний период
  • РИА Новости

«Лучше всего резину хранить в подвешенном состоянии, чтобы она не имела соприкосновения с полом, чтобы не деформировалась с течением зимы», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, нежелательно переохлаждать шины.

«Лучше при плюсовой температуре. Не то чтобы комнатной, но не на морозе. Ничего страшного, если будет небольшой минус», — уточнил Солдунов.

Как добавил эксперт, если есть возможность, то можно хранить шины в гараже или на даче, также для этих целей существуют специализированные места и склады.

Ранее автомобильный эксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машин китайских брендов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить