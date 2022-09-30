На Алтае построят комплекс по переработке отходов на 60 тысяч тонн в год

В Республике Алтай до конца 2024 года построят комплекс по переработке отходов общей мощностью 60 тыс. т в год.

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава региона Олег Хорохордин обсудили возможное участие РЭО в финансировании проекта.

«Сумма капитальных затрат оценивается в 1,16 млрд рублей. С руководством Алтая обсудили возможные источники финансирования. Им может стать РЭО, который предоставит льготный заём для реализации проектов в объёме до 95% от стоимости объектов за счёт средств от выпуска облигаций», — заявил Буцаев.

Дорожная карта согласована и уже подписана с РЭО.

Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 60 млрд рублей в предприятия по обработке ТКО на Дальнем Востоке.