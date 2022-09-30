Дерматолог Налбандян посоветовала использовать осенью увлажняющие средства для кожи

Врач-дерматолог, венеролог, косметолог Маргарита Налбандян дала советы по уходу за кожей в осенний период.

«В первую очередь я рекомендую перейти на интенсивно увлажняющие очищающие средства, так как из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу. Предотвратить этот процесс поможет замена лёгкого очищающего средства на более увлажняющее, с содержанием питательных компонентов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если холодная и ветреная погода вызывает покраснение и сухость кожи, то нужно дополнительное увлажнение и защита. Например, можно дополнить уход вечерней сывороткой с антиоксидантами и жирными кислотами.

Кроме того, рекомендуется сбалансировать питание.

Ранее терапевт София Черкасова, член Российского общества сомнологов, в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.