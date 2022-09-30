военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дерматолог Налбандян посоветовала использовать осенью увлажняющие средства для кожи

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, венеролог, косметолог Маргарита Налбандян дала советы по уходу за кожей в осенний период.
Дерматолог Налбандян посоветовала использовать осенью увлажняющие средства для кожи
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь я рекомендую перейти на интенсивно увлажняющие очищающие средства, так как из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу. Предотвратить этот процесс поможет замена лёгкого очищающего средства на более увлажняющее, с содержанием питательных компонентов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если холодная и ветреная погода вызывает покраснение и сухость кожи, то нужно дополнительное увлажнение и защита. Например, можно дополнить уход вечерней сывороткой с антиоксидантами и жирными кислотами.

Кроме того, рекомендуется сбалансировать питание.

Ранее терапевт София Черкасова, член Российского общества сомнологов, в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить