В Калининграде с 1 октября введут режим открытого неба
- РИА Новости
Отмечается, что данный режим установлен сроком на два года.
Теперь зарубежные компании смогут летать из России в другие государства без посадки в своей стране.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, будет выделено 5,5 млрд рублей.
Также правительство России расширит почти на 2,5 млрд рублей объём поддержки простаивающих аэропортов на юге и в центре России.