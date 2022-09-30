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В Калининграде с 1 октября введут режим открытого неба

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В аэропорту Храброво в Калининграде с 1 октября введут режим открытого неба. Об этом заявили в Росавиации.
В Калининграде с 1 октября введут режим открытого неба
  • РИА Новости

Отмечается, что данный режим установлен сроком на два года.

Теперь зарубежные компании смогут летать из России в другие государства без посадки в своей стране.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, будет выделено 5,5 млрд рублей.

Также правительство России расширит почти на 2,5 млрд рублей объём поддержки простаивающих аэропортов на юге и в центре России.

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