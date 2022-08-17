Кабмин расширит программу компенсации простаивающим аэропортам на юге и в центре России

Правительство России расширит почти на 2,5 млрд рублей объём поддержки простаивающих аэропортов на юге и в центре России.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вопрос касается помощи южным и некоторым аэропортам Центрального округа, куда полёты временно ограничены... Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 23 августа.

Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.