Володин: Путин уведомил ГД о предложениях новых территорий о принятии их в состав России

Президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав Российской Федерации.

РИА Новости