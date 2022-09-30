Володин: Путин уведомил ГД о предложениях новых территорий о принятии их в состав России
Президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав Российской Федерации.
- РИА Новости
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Путин проведёт встречу с главами освобождённых территорий 30 сентября в Москве.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»