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Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных вблизи зоны СВО

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Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных вблизи зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Видео поделилась пресс-служба ведомства в Telegram.

«В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортёрах», — говорится в тексте сообщения.

В Минобороны России также отметили, что вскоре мобилизованные приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобождённых территорий.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе.

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