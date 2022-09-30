Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных вблизи зоны СВО

Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных вблизи зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Видео поделилась пресс-служба ведомства в Telegram.

«В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортёрах», — говорится в тексте сообщения.

В Минобороны России также отметили, что вскоре мобилизованные приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобождённых территорий.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе.