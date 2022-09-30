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Росавиация продлила режим ограничения полётов на юг и в центральную часть России

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Росавиация уведомила о продлении ограничения полётов на юг и по центральной части России до 10 октября.
Росавиация продлила режим ограничения полётов на юг и в центральную часть России
  • РИА Новости

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 10 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Правила коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты страны продолжат работу в штатном режиме.

20 мая российское правительство выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.

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