Росавиация продлила режим ограничения полётов на юг и в центральную часть России
- РИА Новости
«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 10 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Правила коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты страны продолжат работу в штатном режиме.
20 мая российское правительство выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.