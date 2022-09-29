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Военком Дербента извинился за призывы граждан в военкомат через громкоговорители

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Военный комиссар Дербента Фарид Мусаев извинился за некорректные призывы граждан в военкомат с применением громкоговорителей.
Военком Дербента извинился за призывы граждан в военкомат через громкоговорители
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители», — сказал он. Его заявление опубликовано в Telegram-канале главы Дербента.

Он призвал жителей не поддаваться панике, добавив, что никаких изменений в рамках частичной мобилизации не произошло и «призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее».

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал решение использовать громкоговорители на улицах Дербента для призыва мужчин призывного возраста явиться в военкомат. 

До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором всех мужчин призывного возраста Дербента с помощью громкоговорителей призвали срочно явиться в военкоматы.

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