Военком Дербента извинился за призывы граждан в военкомат через громкоговорители
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители», — сказал он. Его заявление опубликовано в Telegram-канале главы Дербента.
Он призвал жителей не поддаваться панике, добавив, что никаких изменений в рамках частичной мобилизации не произошло и «призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее».
Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал решение использовать громкоговорители на улицах Дербента для призыва мужчин призывного возраста явиться в военкомат.
До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором всех мужчин призывного возраста Дербента с помощью громкоговорителей призвали срочно явиться в военкоматы.