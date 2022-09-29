Глава Дагестана раскритиковал использование громкоговорителей военкоматом в Дербенте
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Меликов прокомментировал распространённое в социальных сетях видео, на котором всех мужчин Дербента с помощью громкоговорителей призвали срочно явиться в военкоматы.
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей», — заявил глава региона.
Меликов добавил, что поручил срочно разобраться в ситуации и принять «самые строгие меры» в отношении виновных.
Он также принёс извинения жителям Дербента «за эту выходку».
Ранее Меликов потребовал, чтобы частичная мобилизация в Дагестане проходила строго по объявленным президентом критериям.