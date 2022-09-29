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Глава Дагестана раскритиковал использование громкоговорителей военкоматом в Дербенте

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Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал решение использовать громкоговорители на улицах Дербента для призыва мужчин призывного возраста явиться в военкомат. 
Глава Дагестана раскритиковал использование громкоговорителей военкоматом в Дербенте
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Меликов прокомментировал распространённое в социальных сетях видео, на котором всех мужчин Дербента с помощью громкоговорителей призвали срочно явиться в военкоматы.

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей», — заявил глава региона.

Меликов добавил, что поручил срочно разобраться в ситуации и принять «самые строгие меры» в отношении виновных.

Он также принёс извинения жителям Дербента «за эту выходку».

Ранее Меликов потребовал, чтобы частичная мобилизация в Дагестане проходила строго по объявленным президентом критериям.

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