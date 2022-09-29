В Госдуме предложили упростить процедуру подачи заявлений на онлайн-регистрацию брака

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением упростить оформление брака в российских загсах на фоне ажиотажа, который возник после объявленной 21 сентября частичной мобилизации.

«Люди жили в гражданском браке, не оформляя отношения, и если мужчину призывают на частичную мобилизацию, то женщина официально ему никем не является. При этом сейчас Госдумой принимается много законов, направленных на социальную поддержку семей мобилизованных. И все выплаты и льготы положены официальной супруге и детям мобилизованных», — цитирует Леонова «Парламентская газета».

В загсах образуются очереди. При этом подать заявление можно и дистанционно, через сайт госуслуг, но для этого необходимо наличие электронной цифровой подписи, которая есть далеко не у всех россиян.

В обращении Леонов просит «в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об изменении подхода по подаче заявлений о заключении брака в территориальные отделы ЗАГС, временно отменив обязанность подписывать такие заявления электронной цифровой подписью».

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