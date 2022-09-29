Юрист Красовская напомнила льготникам о необходимости выбрать форму получения НСУ до 1 октября

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 января 2023 года федеральные льготники начнут получать набор социальных услуг (НСУ) в новой форме.

Правда, только те, кто решил изменить способ выдачи НСУ, уточнила она в беседе с Life.ru.

«На данный момент есть два варианта получения набора социальных услуг: в натуральном виде и в денежном эквиваленте. Он составляет 1313,44 рубля. Важно, что способ получения льгот надо успеть выбрать до 1 октября. Соответствующее заявление требуется подать в ПФР. Там его рассмотрят, но изменят форму получения НСУ с 1 января», — рассказала эксперт.

В Пенсионном фонде России уточнили, что если человек не хочет ничего менять, то ему подавать заявление не нужно. В этом случае форма получения НСУ автоматически продлится на следующий год.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.