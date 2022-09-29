В Удмуртии в ходе этапа операции «Розыск» задержали 50 преступников

В Удмуртии в ходе очередного этапа операции «Розыск» полиция задержала 50 разыскиваемых преступников.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по республике.

Отмечается, что второй этап операции в Удмуртии провели в сентябре. В числе задержанных 13 человек, находившихся в федеральном розыске.

Также в ходе операции установили местонахождение 15 без вести пропавших человек, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали 37-летнего жителя Удмуртии, который обвинялся в создании сети казино.