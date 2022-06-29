В Краснодаре задержали обвиняемого в создании сети казино жителя Удмуртии

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В Краснодаре задержали 37-летнего жителя Удмуртии, который обвиняется в создании сети казино.
В Краснодаре задержали обвиняемого в создании сети казино жителя Удмуртии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает izhlife.ru, преступник год скрывался от полиции.

Отмечается, что обвиняемый занимался незаконной деятельностью с 2018 года и вовлёк в свой бизнес 15 человек.

В 2021-м деятельность ОПГ остановили, однако организатор скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.

Как уточняется, 15 экс-работников казино уже предстали перед судом.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России сообщил, что в Иркутске 13-летний школьник утонул на Тёплых озёрах.

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