В Краснодаре задержали обвиняемого в создании сети казино жителя Удмуртии

В Краснодаре задержали 37-летнего жителя Удмуртии, который обвиняется в создании сети казино.

Как сообщает izhlife.ru, преступник год скрывался от полиции.

Отмечается, что обвиняемый занимался незаконной деятельностью с 2018 года и вовлёк в свой бизнес 15 человек.

В 2021-м деятельность ОПГ остановили, однако организатор скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.

Как уточняется, 15 экс-работников казино уже предстали перед судом.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России сообщил, что в Иркутске 13-летний школьник утонул на Тёплых озёрах.