В МФЦ Москвы опровергли информацию о выдаче повесток мужчинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра госуслуг Москвы «Мои документы».

«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах «Мои документы», пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на фоне поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов вместе с городскими службами дополнительно проверили и уточнили мобилизационные учётные данные военнообязанных.

Также проверены уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России.

В военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.