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Собянин: военкоматы Москвы отозвали повестки, выданные на основании неточных данных

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На фоне поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов вместе с городскими службами дополнительно проверили и уточнили мобилизационные учётные данные военнообязанных. Также проверены уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России.
Собянин: военкоматы Москвы отозвали повестки, выданные на основании неточных данных
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учётных данных», — сказал он в своём блоге.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

Также в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Эта работа будет проводиться в постоянном режиме, подчеркнул Собянин.

Как ранее сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев, жители Москвы, которые получили бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу.

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