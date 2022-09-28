Собянин: военкоматы Москвы отозвали повестки, выданные на основании неточных данных

На фоне поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов вместе с городскими службами дополнительно проверили и уточнили мобилизационные учётные данные военнообязанных. Также проверены уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учётных данных», — сказал он в своём блоге.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

Также в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Эта работа будет проводиться в постоянном режиме, подчеркнул Собянин.

Как ранее сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев, жители Москвы, которые получили бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по стране и выезжать за границу.