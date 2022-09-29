военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Красноярском крае отец сидевшей на цепи девочки арестован на два месяца

Короткая ссылка
В городе Минусинске Красноярского края суд на два месяца арестовал отца 13-летней девочки, которую родители сажали на цепь.
В Красноярском крае отец сидевшей на цепи девочки арестован на два месяца
  • Gettyimages.ru

«В отношении отца девочки, подозреваемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери и незаконном лишении свободы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в Telegram регионального главка СК России по Красноярскому краю.

Как сообщает ведомство, родители привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления за то, что она возвращалась домой позже установленного срока.

Отмечается, что 40-летняя женщина и 43-летний мужчина неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить