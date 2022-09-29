В Красноярском крае отец сидевшей на цепи девочки арестован на два месяца

В городе Минусинске Красноярского края суд на два месяца арестовал отца 13-летней девочки, которую родители сажали на цепь.

«В отношении отца девочки, подозреваемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери и незаконном лишении свободы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в Telegram регионального главка СК России по Красноярскому краю.

Как сообщает ведомство, родители привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления за то, что она возвращалась домой позже установленного срока.

Отмечается, что 40-летняя женщина и 43-летний мужчина неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей возбуждено уголовное дело.