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Алиханов: ограничений на выезд из Калининградской области для не получивших повестку нет

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Для мужчин, которые не получили повестку из военкомата в ходе частичной мобилизации, нет ограничений на выезд из Калининградской области.
Алиханов: ограничений на выезд из Калининградской области для не получивших повестку нет
  • РИА Новости

«Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто подпадает под частичную мобилизацию», — рассказал губернатор области Антон Алиханов в своём видеообращении в Telegram.

Он отметил, что в этом случае гражданам необходимо уточнить данные о себе, после чего «ограничения снимаются и можно будет выезжать».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане, состоящие на воинском учёте, с момента объявления мобилизации не имеют права выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

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