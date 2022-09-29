Алиханов: ограничений на выезд из Калининградской области для не получивших повестку нет

Для мужчин, которые не получили повестку из военкомата в ходе частичной мобилизации, нет ограничений на выезд из Калининградской области.

«Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто подпадает под частичную мобилизацию», — рассказал губернатор области Антон Алиханов в своём видеообращении в Telegram.

Он отметил, что в этом случае гражданам необходимо уточнить данные о себе, после чего «ограничения снимаются и можно будет выезжать».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане, состоящие на воинском учёте, с момента объявления мобилизации не имеют права выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов.