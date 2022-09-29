«Ъ»: ЦБ начал составлять списки сотрудников банков, претендующих на бронь от мобилизации
- РИА Новости
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, есть два критерия отбора.
В частности, речь идёт о наличии высшего образования у сотрудника и пункте о критической важности его работы.
По данным издания, запрос получили все системно значимые банки. Отмечается, что аналогичные списки составляют и страховые организации.
28 сентября Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.