«Ъ»: ЦБ начал составлять списки сотрудников банков, претендующих на бронь от мобилизации

Центробанк начал составлять списки сотрудников банков, которые могут претендовать на бронь от частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, есть два критерия отбора.

В частности, речь идёт о наличии высшего образования у сотрудника и пункте о критической важности его работы.

По данным издания, запрос получили все системно значимые банки. Отмечается, что аналогичные списки составляют и страховые организации.

28 сентября Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.