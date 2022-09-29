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«Ъ»: ЦБ начал составлять списки сотрудников банков, претендующих на бронь от мобилизации

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Центробанк начал составлять списки сотрудников банков, которые могут претендовать на бронь от частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября.
«Ъ»: ЦБ начал составлять списки сотрудников банков, претендующих на бронь от мобилизации
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, есть два критерия отбора.

В частности, речь идёт о наличии высшего образования у сотрудника и пункте о критической важности его работы.

По данным издания, запрос получили все системно значимые банки. Отмечается, что аналогичные списки составляют и страховые организации.

28 сентября Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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