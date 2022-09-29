Глава парламента Крыма прокомментировал перспективы изменения статуса Азовского моря

В случае вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за Азовским морем закрепится статус исключительно внутреннего моря России, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьёзное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — приводит его слова РИА Новости.

Константинов отметил, что порт Мариуполя возвращает статус важного грузового пункта, и выразил надежду на полноценное восстановление грузового сообщения.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.

По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».