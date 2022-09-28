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Минтруд: в 2023 году средний размер страховых пенсий увеличится до 21 864 рублей

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости с 1 января проиндексируют на 4,8%, их средний размер составит 21 864 рубля, сообщает Минтруд России.
Минтруд: в 2023 году средний размер страховых пенсий увеличится до 21 864 рублей
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей.

Ранее стало известно, что Минтруд предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.

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